У Львові відновили стіну з рельєфом зруйнованої мозаїки магазину «Океан», решту робіт продовжать наступного року

У Львові відновили стіну та нанесли рельєф легендарної мозаїки «Море і риби», розміщену на колишньому магазині «Океан» (вул. Володимира Великого, 26а). Наразі через погодні умови роботи на об’єкті призупиняють до наступного року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Було визначено, що відновлення відбуватиметься у три етапи, які передбачають відбудування стіни, нанесення рельєфу і викладення мозаїки. Завдяки активній роботі п. Остапа Патика сьогодні ми вже бачимо вибудовану стіну, на яку нанесено рельєф. Залишається нанести панно. Тобто величезна робота вже зроблена. Зараз роботи будуть призупинені, об’єкт законсервують і наступного року, з настанням сприятливих погодних умов, роботи будуть відновлені», — розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Як зауважив львівський живописець, син Володимира Патика, автора мозаїки, Остап Патик, технічно відновити мозаїку — можливо, адже для цього є всі необхідні креслення, матеріали, 3D-скани, а також спеціалісти, які виконують роботи. Окрім того, в цій будівлі, яку збудує компанія-забудовник, мають передбачити місце для дитячого мистецького простору.

«Зараз закінчено перший етап повністю. Він складає приблизно 30% усієї роботи. Якщо врахувати момент організації — то напевно половину роботи ми вже виконали. Відповідно до 3D-скан-копії є відтворений, з точністю 1:1, сам рельєф. Є маленький нюанс — оригінальна стіна посунулася, тому цей рельєф на 5−7 см вищий від оригіналу. Рельєф завершений і по ньому вже можна класти смальту. Але, у зв’язку з погодними умовами, ми робимо перерву. Окрім того маємо великий об’єм роботи щодо прочищення камінців. Їх потрібно помити, поколоти, посортувати за кольорами. Також треба перерахувати, що є в наявності, і докупити чого бракує», — повідомив Остап Патик.

Додамо, у вересні у мерії Львова повідомляли, що дегендарну мозаїку колишнього магазину «Океан» планують відновити за два-три місяці.

Нагадаємо, через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. В. Великого, виник скандал. Ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю цього магазину. У тексті документа про збереження автентичної мозаїки тоді не йшлося, однак головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що її таки збережуть.

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Небайдужі львів’яни навіть створили петицію, у якій від міськради Львова вимагали назвати імена посадовців, які винні у знищенні мозаїки на магазині «Океан».

За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп» оштрафують на 90 тисяч гривень. Згодом фірма зобов’язалась власним коштом відновити втрачену мозаїку та передати у комунальну власність приміщення орієнтовною площею 1000 кв м під школу мистецтв.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» створена у серпні 2016 року, її засновниками є Володимир і Наталія Швед.

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що бізнесмен Володимир Швед причетний до скандальної забудови парку «Знесіння».

Основний вид діяльності ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить 10 тисяч гривень.

Фото: Христина Процак