Львів’яни вимагають від мерії назвати імена посадовців, які винні у знищенні мозаїки на магазині «Океан»

Небайдужі львів’яни вимагають, аби міська рада Львова назвала імена посадовців, винних у знищенні мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», який розташований на вул. Володимира Великого. Також вони просять оприлюднити затверджений проект реконструкції будівлі. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, повідомляє Львівський портал.

Авторка петиції Олеся Домарадзька зауважує, що мозаїка Володимира Патика, встановлена на фасаді магазину «Океан» у 1978 році, була місцевою окрасою. Через те, зо забудовник, який взявся реконструювати будівлю, знищив мозаїку, від мерії вимагають оголосити ім’я посадовця, який погодив план такої реконструкції, а також оприлюднити згадану документацію.

«Ми, громадськість міста Львова, вимагаємо оприлюднити ім’я посадовця, що підписав дозвіл на знищення будівлі. Ця людина не має права займати свою посаду. Ми як громадський контроль хочемо знати, чи було вжито достатньо превентивних методів для уникнення ситуації, що склалася. Чи була офіційно задокументована домовленість із забудовником про умови збереження пам’ятки культури і мистецтва, а чи тільки усні домовленості? І якщо в плані реконструкції не було зазначено умови про збереження мозаїки, то хто його склав і затвердив? Ми хочемо знати, з чиєї вини так склалося, і які необхідно провести дії, щоб таке не повторилося в майбутньому», – йдеться у тексті петиції.

Для того, аби її розглянула Львівська міська рада, необхідно 500 голосів. Збір підписів під цією петицією триватиме до кінця вересня.

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Нагадаємо, на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, 26-А. У тексті документа про збереження автентичної мозаїки тоді не йшлося, однак головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що її таки збережуть.

Втім 18 липня стало відомо, що забудовник повністю зруйнував мозаїку на цьому магазині. Через це у Львові виник цілий скандал, тож згодом компанія пообіцяла відновити мозаїку.

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, яка збирається оштрафувати фірму-порушника. Також виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» створена у серпні 2016 року, її засновниками є Володимир і Наталія Швед.

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що бізнесмен Володимир Швед причетний до скандальної забудови парку «Знесіння».

Основний вид діяльності ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить 10 тисяч гривень.

Як повідомляв Львівський портал, торік ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» дозволили збудувати торговий заклад на вул. Личаківській, 191. Також фірма, засновником якої є «Компанія Ріел-Естейт Груп», зводить на пл. Петрушевича, 5 торгово-офісний центр. А влітку 2018 року «Компанії Ріел-Естейт Груп» погодили будівництво житла на вул. Зеленій.

Також адміністративна комісія при виконкомі міської ради оштрафувала ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» за самовільне перепланування пам’ятки архітектури на пл. Ринок, 19.