У Львові готуються викладати копію зруйнованої мозаїки на «Океані»

У Львові відновлено роботи з виготовлення копії легендарної мозаїки «Море і риби», яка була розміщена на колишньому магазині «Океан» (вул. Володимира Великого, 26а). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Окрім цього також триває будівництво приміщення, де на площі 1 тис. кв м розміститься школа мистецтв.

«Разом з Остапом Патиком, який координує виконання робіт по відновленню мозаїки, сьогодні вранці обговорили план виконання», – зазначив Андрій Москаленко.

Нагадаємо, через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. В. Великого, виник скандал. Ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю цього магазину. У тексті документа про збереження автентичної мозаїки тоді не йшлося, однак головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що її таки збережуть.

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Небайдужі львів’яни навіть створили петицію, у якій від міськради Львова вимагали назвати імена посадовців, які винні у знищенні мозаїки на магазині «Океан».

За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп» оштрафують на 90 тисяч гривень. Згодом фірма зобов’язалась власним коштом відновити втрачену мозаїку та передати у комунальну власність приміщення орієнтовною площею 1000 кв м під школу мистецтв.

Вже наприкінці листопада минулого року Львівський портал повідомляв, що у Львові відновили стіну та нанесли рельєф легендарної мозаїки. Залишалися лише нанести панно, однак ці роботи вирішили перенести на наступний рік.

Фото: Facebook/Андрій Москаленко