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Мерія Львова скасувала дозвіл на будівництво на території колишнього магазину «Океан»

Вероніка Рой

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Cьогодні, 19 липня, на позаплановому засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради було скасовано містобудівні для ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп», яка знищила мозаїку легендарного магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, 26А. Про це інформує пресслужба мерії Львова.

 

Як наголосив начальник управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський, у затверджених виконавчим комітетом містобудівних умовах і обмеженнях йшлось про реконструкцію будівлі зі збереженням мозаїки.

«15 лютого 2019 року були затверджені містобудівні умови та обмеження, які стосувались реконструкції із забудовою вверх. Власники декларували те, що проект на те орієнтований, щоб зберегти мозаїку і дах. Земля в оренді для обслуговування торгових приміщень, а не будівництва, тому допускається реконструкція. Девелопер до вчора слова дотримував, стіна стояла, мешканці знали, що ці стіни мають бути збережені. Вчора зранку ми отримали інформацію, що там щось сталось. На мою думку, споруди там вже не існує, реконструювати нема що, відкрита перевірка ДАБК. Наочно виглядає, що реконструювати нема що», — доповів під час засідання виконкому Юліан Чаплінський.

Рішення виконавчого комітету було підтримано одноголосно. Також, як йдеться у повідомленні мерії, сьогодні мають провести круглий стіл з метою визначення подальших дій.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові знищили мозаїку легендарного «Океану», яку забудовник обіцяв зберегти. Згодом забудовник пообіцяв що мозаїку магазину «Океан» буде відновлено.

Додамо, що магазин «Океан» відкрили у 1982 році. Фасадна мозаїка риб була спроектована архітекторами Ярославом Мастилом та Василем Каменьщиком.

Фото: соціальні мережі

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