Коронавірус на Львівщині: у яких районах найбільше хворих?

Коронавірус діагностували у 9783 мешканців Львівської області. Найбільше хворих – у Львові, у Пустомитівсьому та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 9783 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 934ПЛР-тестів, із яких позитивними виявився 112.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4842 пацієнтів, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 868 пацієнти, далі йдуть Яворівський – 720 і Жовківський райони – 505.
Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, а також у Старосамбірському районі, Трускавці, Стебнику і Новому Роздолі.
Так, COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львів – 4842,
- Пустомитівський район – 868,
- Яворівський район – 720,
- Жовківський район – 505,
- Миколаївський район – 408,
- Кам’янка-Бузький район – 350,
- Городоцький район – 283,
- Сокальський район – 201,
- Перемишлянський район – 164,
- м. Дрогобич – 157,
- Жидачівський район – 115,
- м. Червоноград – 108,
- Золочівський район – 106,
- Мостиський район – 103,
- Турківський район – 85,
- м. Стрий – 81,
- м. Самбір – 92,
- Буський район – 76,
- Дрогобицький район – 74,
- Самбірський район – 72,
- Стрийський район – 71,
- Бродівський район – 62,
- Сколівський район – 40,
- Радехівський район – 39,
- м. Новий Розділ – 29,
- м. Трускавець – 29,
- м. Стебник – 28,
- Старосамбірський район – 29,
- м. Борислав – 28,
- м. Моршин – 7.
Від ускладнень корона вірусу померло 265 мешканців Львівщини, з них про 5 смертей стало відомо за останню добу. Натомість 2372 осіб побороли недугу, з них 18 пацієнтів – за останню добу.
Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 9526 людей, за останню добу виявили 147 нових хворих.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.
Втім з 1 серпня Україну поділили чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон. До «помаранчевої» потрапили: Львів, Миколаївський район, Перемишлянський район, Пустомитівський район.У цих населених пунктах з 3 серпня забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів), розважальних закладів (ресторанів у нічний час), планові госпіталізації в лікарнях, спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.
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Вероніка Рой