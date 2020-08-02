Коронавірус на Львівщині: у яких районах найбільше хворих?

Коронавірус діагностували у 9783 мешканців Львівської області. Найбільше хворих – у Львові, у Пустомитівсьому та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 9783 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 934ПЛР-тестів, із яких позитивними виявився 112.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4842 пацієнтів, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 868 пацієнти, далі йдуть Яворівський – 720 і Жовківський райони – 505.

Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, а також у Старосамбірському районі, Трускавці, Стебнику і Новому Роздолі.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львів – 4842,

Пустомитівський район – 868,

Яворівський район – 720,

Жовківський район – 505,

Миколаївський район – 408,

Кам’янка-Бузький район – 350,

Городоцький район – 283,

Сокальський район – 201,

Перемишлянський район – 164,

м. Дрогобич – 157,

Жидачівський район – 115,

м. Червоноград – 108,

Золочівський район – 106,

Мостиський район – 103,

Турківський район – 85,

м. Стрий – 81,

м. Самбір – 92,

Буський район – 76,

Дрогобицький район – 74,

Самбірський район – 72,

Стрийський район – 71,

Бродівський район – 62,

Сколівський район – 40,

Радехівський район – 39,

м. Новий Розділ – 29,

м. Трускавець – 29,

м. Стебник – 28,

Старосамбірський район – 29,

м. Борислав – 28,

м. Моршин – 7.

Від ускладнень корона вірусу померло 265 мешканців Львівщини, з них про 5 смертей стало відомо за останню добу. Натомість 2372 осіб побороли недугу, з них 18 пацієнтів – за останню добу.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 9526 людей, за останню добу виявили 147 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Втім з 1 серпня Україну поділили чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон. До «помаранчевої» потрапили: Львів, Миколаївський район, Перемишлянський район, Пустомитівський район.У цих населених пунктах з 3 серпня забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів), розважальних закладів (ресторанів у нічний час), планові госпіталізації в лікарнях, спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

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