В Україні вже понад 71 тисяча хворих на COVID-19

Станом на ранок суботи, 1 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 71 056 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1172 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, станом на 9 год. ранку в Україні 71 056 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 1172 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 1709 людей. Натомість побороти недугу вдалося 39 308 пацієнтам (+ 556 за останню добу). Загалом проведено 1 046 080 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 9671 випадок;

м. Київ — 8342 випадки;

Рівненська область — 6111 випадків;

Чернівецька область — 5964 випадки;

Закарпатська область — 5210 випадків;

Івано-Франківська область — 4680 випадків;

Волинська область — 3828 випадків;

Київська область — 3787 випадків;

Харківська область — 3786 випадків;

Одеська область — 3215 випадків;

Тернопільська область — 3035 випадків;

Вінницька область — 2766 випадків;

Житомирська область — 1896 випадків;

Дніпропетровська область — 1413 випадків;

Хмельницька область — 1163 випадки;

Черкаська область — 942 випадки;

Донецька область — 889 випадків;

Запорізька область — 800 випадків;

Чернігівська область — 843 випадки;

Кіровоградська область — 704 випадки;

Миколаївська область — 602 випадки;

Сумська область — 509 випадків;

Полтавська область — 446 випадків;

Херсонська область — 227 випадків;

Луганська область — 127 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» потрапили:Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 9671 людина, за останню добу виявили 145 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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