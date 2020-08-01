Коронавірус на Львівщині: за добу – 145 нових хворих

Станом на ранок суботи, 1 серпня, на Львівщині лабораторно підтверджено 9671 випадків інфікування корона вірусною інфекцією. За останню добу виявили 145 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1182 ПЛР-тести, з них 145 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 71 львів’янин. Також у черзі ще залишаються 1632 проби.

Загалом на Львівщині виявили 9671 хворого на COVID-19. За минулу добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 145 людям. Від ускладнень інфекції померло 260 мешканців Львівщини. Побороти коронавірус вдалося 2354 пацієнтам.

Найбільше хворих на COVID-19 перебуває у Львівській обласній інфекційній лікарні. Там перебуває 195 осіб, з них 7 – в реанімації та ще 4 підключені апаратів штучної вентиляції легень.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 70 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 82 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 77 пацієнтів.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 9526 людей, за останню добу виявили 147 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Втім з 1 серпня Україну поділили чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон. До «помаранчевої» потрапили: Львів, Миколаївський район, Перемишлянський район, Пустомитівський район.У цих населених пунктах з 3 серпня забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів), розважальних закладів (ресторанів у нічний час), планові госпіталізації в лікарнях, спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

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