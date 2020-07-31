На Львівщині знову зростає кількість хворих на коронавірус. Померло ще п’ять людей

За останню добу на Львівщині проведено 923 ПЛР-тести, з яких 147 – позитивні. Окрім того зафіксовано ще п’ять смертельних випадків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 08.00 на Львівщині підтверджено 9526 випадків інфікування коронавірусом, з них 260 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 923 ПЛР-тести. Відтак, 147 — позитивні. Серед них львів`ян — 74.

Загалом коронавірусну інфекцію вилікувало 2314 пацієнтів.

У холодильнику сформувалася черга із 1340 проб.

У Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 202 особи, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 65 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 84 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 78 пацієнтів.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Ще у середині червня лікар-інфекціоніст Ігор Берник розповідав, що коронавірус дуже змінився, а пневмонія може розвинутись за лічені дні і при цьому без будь-яких симптомів.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Як писав Львівський портал, зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

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