На коронавірус із бюджету Львова витратять ще 3,6 млн грн

Із резервного фонду бюджету Львова виділили 3,6 млн грн, які витратять на «коронавірусні закупівлі»: антисептики, засоби індивідуального захисту, медикаментів. Відповідне рішення сьогодні, 31 липня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, на боротьбу з COVID-19 Львів витратить ще 3,6 млн грн. Всі ці кошти підуть на купівлю засобів індивідуального захисту, розхідних матеріалів, медикаментів, антисептичних та дезінфікуючих препаратів.

Зазначимо, що на протидію коронавірусу Львів вже витратив трохи більше 200 млн грн. Йдеться як і про бюджетні кошти, так і про допомогу благодійників. Половину суми скерували на придбання медобладнання і ремонти в медзакладах, понад 38 млн – на медикаменти, антисептики, захисні костюми та маски, лабораторні реактиви.

Львівщина своєю чергою на боротьбу з COVID-19 назбирала більше 300 млн грн. В цю суму також входять як бюджетні кошти органів місцевого самоврядування, так і пожертви благодійників.

Натомість Україна за чотири місяці боротьби з коронавірусом витратила понад 3,2 млрд грн. Левову частку цієї суми, 2,33 млрд грн, потратили місцеві бюджети, решта – кошти держбюджету. Про те, на саме пішли гроші, читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, під час COVID-19 відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків, купують апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту для медиків, безкоштовно тестують людей.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.

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