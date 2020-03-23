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На боротьбу з коронавірусом Львівщина назбирала більше 300 мільйонів

Наталя Дуляба

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Для боротьби із коронавірусом у Львівській області мобілізували понад 308,5 млн грн: кошти зібрали із місцевих бюджетів, внесків великого бізнесу та меценатів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

На заходи із протидії коронавірусу на території Львівщини місцеві бюджети виділили 282,4 млн грн. Найбільше грошей дав Львів – 157 млн грн, на другому місці Львівська обласна рада – 79,5 млн грн, третє місце за рівнем фінансового внеску посів Новий Розділ – 8,3 млн грн.

Представники великого бізнесу Львівщини скерували 18,5 млн грн. Зокрема, ІТ-компанія SoftServe виділила 10 млн грн, компанія «Ензим» – 4 млн грн, ТОВ «Оскар» Моршинська – 1 млн грн, Галнафтогаз (ОККО) – 3,4 млн грн, Львівгаз – 100 тис. грн.

Окрім того, до боротьби із коронавірусною інфекцією долучились й благодійники. Так, благодійна організація «Крила надії» перерахувала 2 млн грн,  БО «З янголом на плечі» скерувала 5 млн грн, а меценат з Яворівського району – 600 тис. грн.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА Максим Козицький закликав бізнес фінансово долучитися до боротьби з коронавірусом на території області.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини. Щодо іншого хворого інформації наразі ще немає. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

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