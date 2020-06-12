Благодійність і COVID-19 у Львові: підприємці спрямували на допомогу понад 53 мільйони

Із початку карантину загальна сума благодійної допомоги підприємців у Львові становить понад 53 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами радниці міського голови Вікторії Довжик, допомога бізнесу дозволяє місту оперативно забезпечувати лікарні засобами індивідуального захисту та закуповувати медичне обладнання.

«Ми вдячні підприємцям, які надають різну допомогу: від закупівлі великого дороговартісного обладнання до безкоштовної передачі масок, костюмів медичних, респіраторів та інших засобів захисту. Хочеться подякувати всім, незалежно від обсягу допомоги, особливо тим, хто зробив це оперативно», – зазначила Вікторія Довжик.

Із переліком підприємств, які долучилися до закупівлі захисних засобів, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла зібрав кошти для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

У Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.