На боротьбу з коронавірусом Україна витратила вже більше 3 мільярдів гривень

Майже за чотири місяці Україна витратила 3,25 млрд грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільше грошей, 2,3 млрд грн, витратила місцева влада зі своїх бюджетів, а із держбюджету пішло менше 1 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві фінансів України.

Із 1 березня по 25 червня на боротьбу з коронавірусом Україна витратила 3,25 млрд грн: 911 млн грн виділили з держбюджету, ще 2,33 млрд грн пішло із місцевих бюджетів.

Найбільше коштів витратили на закупівлю медикаментів, медичних виробів і розхідних матеріалів – 1,26 млрд грн. Закупівля медобладнання обійшлася Україні у 1,13 млрд грн.

Ще 626,8 млн грн пішло на придбання масок, антисептиків і дезінфекційних засобів, експрес-тестів тощо. На перевезення хворих на COVID-19 у лікарні, на транспортування медперсоналу на роботу та санітарну обробку приміщень витратили 180,7 млн грн. Також майже 9 млн грн скерували на харчування пацієнтів та медпрацівників.

Протягом червня протидію COVID-19 в Україні загалом витратили 624 млн грн.

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Нагадаємо, станом на середину червня Львів витратив більше 200 млн грн на боротьбу з коронавірусом. У цю суму входить також і допомога благодійників.

Станом на кінець березня Львівська область назбирала понад 300 млн грн для боротьби з COVID-19.

Як писав Львівський портал, під час COVID-19 відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків, купують апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту для медиків, безкоштовно тестують людей.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.