У Львові на боротьбу з коронавірусом витратили 200 мільйонів гривень

Від початку карантину на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби у Львові скерували понад 202 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, за період дії карантину з міського бюджету Львова на боротьбу з коронавірусною хворобою виділили:

на видатки капітального характеру (придбання медичного обладнання та проведення капітальних ремонтів) – 103,8 млн грн.;

на придбання лікарських засобів, антисептиків та дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів та розхідних матеріалів, у тому числі лабораторних реактивів – 27,7 млн грн.;

на субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для організації надання медичної допомоги хворим з інфекційними захворюваннями – 7 млн грн.

Окрім цього, на придбання лікарських засобів, антисептиків та дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів та розхідних матеріалів, скерували кошти медичної субвенції в сумі 8,8 млн грн та власні надходження медичних закладів в сумі 2,2 млн грн. Централізовано отримано медичне обладнання, лікарські засоби, засоби індивідуального захисту, тест-системи на суму 2,8 млн грн.

Також за цей час надійшло благочинної допомоги (медичне обладнання, засоби індивідуального захисту, тест-системи тощо) на загальну суму понад 50 млн грн.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла зібрав кошти для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

У Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.