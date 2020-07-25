За тиждень коронавірус забрав життя 20 мешканців Львівщини

Протягом тижня, з 18 по 24 липня, від ускладнень, спричинених коронавірусом, на Львівщині померли 20 людей. Про це свідчать дані, які на своїй сторінці у Facebook опублікував заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник.

Медик оприлюднив коронавірусну статистику на Львівщині, яка охоплює два останні місяці, тобто кінець травня – кінець липня.

Так, лише за останній тиждень, з 18 по 24 липня, від ускладнень COVID-19 померли 20 мешканців області. Цей показник є найменшим за останні шість тижнів. Водночас пік смертності припав на 11-17 липня, коли померли 26 осіб.

Найменше летальних випадків, спричинених коронавірусом, на території Львівщини зафіксували протягом 30 травня – 5 червня, адже тоді померли 12 людей.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, за останній тиждень коронавірус забрав життя 105 українців. Тобто п’ята частина цих смертей припала саме на Львівську область.

Із 18 по 24 липня на Львівщині провели 5622 ПЛР-тести, 811 із яких виявили позитивними, а це – 14,4% від загальної кількості досліджень.

Середній показник захворюваності за останній тиждень становить 32,29 на 100 тисяч населення. Порівняно із попереднім тижнем він є нижчим.

Також за тиждень на самоізоляцію скерували 895 жителів області, кількість хворих, які перебувають у лікарнях, сягла 966 осіб. Більший показник, 968 госпіталізованих, який був рекордним, зафіксували на початку липня. В реанімації загалом перебувають 73 хворих, до апаратів ШВЛ під’єднані 20 осіб.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 8702 мешканців, за останню добу – 114.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Ще у середині червня лікар-інфекціоніст Ігор Берник розповідав, що коронавірус дуже змінився, а пневмонія може розвинутись за лічені дні і при цьому без будь-яких симптомів.

Зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Як писав Львівський портал, нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.