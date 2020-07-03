В Україні за добу виявили 876 випадків COVID-19

Станом на ранок п’ятниці, 3 липня, в Україні коронавірусом заразилися 46 763 людей. За останню добу виявили 876 нових хворих. Також зафіксували 27 летальних випадків, а 505 хворих одужали. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 46 763 людей, за останню добу діагноз встановили 876 хворим.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1212 людей, одужали 20 558 українців.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Львівська область — 5883 випадки;

м. Київ — 5347 випадків;

Рівненська область — 3950 випадків;

Чернівецька область — 4935 випадків;

Закарпатська область — 3126 випадків;

Київська область — 2702 випадки;

Волинська область — 2571 випадок;

Івано-Франківська область — 2544 випадки;

Харківська область — 2255 випадків;

Тернопільська область — 1990 випадків;

Вінницька область — 1915 випадків;

Одеська область — 1792 випадки;

Житомирська область — 1435 випадків;

Дніпропетровська область — 1103 випадки;

Хмельницька область — 822 випадки;

Кіровоградська область — 653 випадки;

Черкаська область — 653 випадки;

Донецька область — 599 випадків;

Запорізька область — 579 випадків;

Чернігівська область — 554 випадки;

Миколаївська область — 450 випадків;

Полтавська область — 322 випадки;

Сумська область — 304 випадки;

Херсонська область — 195 випадків;

Луганська область — 84 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Зазначимо, наприкінці червня в уряді заявили, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19. Наша держава зараз є другою в Європі за рівнем захворюваності.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили 5882 мешканців. За останню добу виявили 152 нових хворих. Область вже 13 днів поспіль є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих на Львівщині виникло через велику кількість проведених тестів.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.