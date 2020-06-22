Очільник МОЗ пропонує визначити додаткові лікарні на Львівщині для боротьби з COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запропонував керівництву області визначити додаткові медичні заклади на Львівщині, які, у разі потреби, зможуть приймати хворих на коронавірусну інфекцію. Про це міністр сказав під час брифінгу 22 червня у Львові, передає Львівській портал.

За словами Максима Степанова, станом на сьогодні у Львівській області заповненість ліжок складає 38%. Проте очільник МОЗ дав завдання керівництву області визначити додаткові лікарні на Львівщині, які зможуть прийняти хворих з COVID-19.

«Ми говорили про готовність інших лікарень, в тому числі і медзакладів Львова, щоб вони були готові до прийняття хворих з COVID-19. Я вважаю, що треба одразу краще готуватися до найгіршого варіанту з точки зору кількості хворих. Мабуть, краще мати готову систему охорони здоров’я, яка зможе це сприймати. Тому таке завдання було поставлене керівництву області», – сказав Степанов.

Під час робочого візиту на Львівщину міністр відвідав 3 лікарні, котрі борються з COVID-19: Львівську обласну інфекційну лікарню, Центр легеневого здоров’я та 8-му міську лікарню.

Максим Степанов зазначив, що наразі в області ситуація з COVID-19 є напруженою, але контрольованою. На його думку, однією з причин, чому в області виник спалах COVID-19 – це недотримання карантинних правил та обмежень, а також близькість кордонів.

«Під час робочого візиту я дав доручення забезпечити інфекційний контроль у лікарнях, щоб менше хворіли медпрацівники. Також провести епідрозслідування по випадках захворюваності, особливо серед медичних працівників. Крім цього слід взяти до уваги забезпечення лікарень усіма засобами, які входять до Національного протоколу лікування. Ситуація напружена, але є контрольованою. Якщо зараз будуть дієво проведені усі заходи, то я думаю все гаразд», – зазначає міністр.

Він також вважає, що на Львівщині слід посилити контроль за дотриманням карантину.

«Зараз по усій країні посилюються протиепідемічні заходи. Але, звичайно, те, що стосується Львівської області, Закарпатської чи Рівненської області, тобто, де збільшується кількість захворюваності на коронавірус, це питання стоїть гостріше. Перше, що важливо – жорсткий контроль за дотриманням карантинних заходів. Ось, наприклад, я вночі приїхав до Львова і зранку спеціально прокинувся, щоб подивитись, як дотримуються карантину у місті. Наприклад, в одному автобусі, в у якому було близько 15 пасажирів, троє осіб були без масок. Хочу наголосити, що це питання особистого здоров’я та своїх близьких. Я неодноразово звертаюся до людей: користуйтеся масками, антисептиками, дотримуйтеся дистанції. Але в той же час керівництву потрібно посилено контролювати дотримання карантину. Зокрема, у транспорту та у закладах громадського харчування», – додав Степанов.

Нагадаємо, раніше у Львівській ОДА визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом. До них належать: Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, госпіталь у Винниках, 8-ма міська лікарня міста Львова та Центр легеневого здоров’я.

Згодом через збільшення кількості хворих на COVID-19 в області залучили ще чотири лікарні другої лінії: Кам’янко-Бузьку лікарню та Сокальську центральну районну лікарню, а також Стебницьку та Стрийську міські лікарні.

Крім цього лікарня у місті Рудки розпочала приймати пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Станом на ранок 22 червня коронавірусом заразилися 3980 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 200 нових хворих. Варто зауважити, що це найбільша кількість нових хворих, виявлених за добу, за весь період карантину.