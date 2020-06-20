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У лікарнях на Закарпатті бракує місць для хворих на коронавірус

Наталя Дуляба

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Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення кількості госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімації вже є переповнені. Про це пише Укрінформ.

 

Як розповів головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, в області стрімко зросла госпіталізація хворих на коронавірус, тому реанімаційні відділення першої хвилі лікарень вже є переповнені.

«За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази, ми скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації», – сказав він.

Михайло Поляк пояснив, наразі в лікарнях першої хвилі мало приймають хворих, адже процес одужання йде важко, близько трьох тижнів триває лікування в стаціонарі.

«На сьогодні, 20 червня, на ранок у лікарнях першої хвилі є 179 хворих. Учора виписано лише 11. Не виписуємо – отже, не маємо куди класти нових», – відзначив лікар.

Він також зазначив, що з 19 червня хворих на COVID-19 госпіталізують в районні лікарні.

«Але в деяких районах, у Хустському, Свалявському, Іршавському, лікарні також переповнені. На сьогодні є понад 30 хворих в кожній», – додав Михайло Поляк.

Зазначимо, що Закарпаття є абсолютним лідером за рівнем захворюваності в Україні. Тут коронавірус підхопили вже більше 4200 людей. За минулу добу виявлено 109 нових хворих.

Львівщина – третя область за кількістю хворих на COVID-19. Вірусом заразились уже 3679 мешканців Львівщини. За останню добу – плюс 142 нових хворих.

Львівська область останній тиждень б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас в обласній інфекційній лікарні вже практично немає вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Через невтішну епідеміологічну ситуацію на Львівщину і Закарпаття приїде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19. Від ускладнень померли вже 114 людей.

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