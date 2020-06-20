COVID-19 забрав життя ще двох жителів Львівщини

Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померли ще двоє мешканців Львівщини: чоловік і жінка віком 63 та 67 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Новими жертвами коронавірусу стали ще двоє мешканців Львівщини. Обоє лікувались у Центрі легеневого здоров’я, і в обох COVID-19 підтвердився посмертно.

63-річний чоловік перебував у Центрі легеневого здоров’я з 25 травня. Помер 17 червня, позитивний результат ПЛР-тесту надійшов 19 червня.

Жінка, 67 років, теж померла 17 червня. Коронавірус ПЛР-тест підтвердив 19 червня. Лікувалась у Центрі легеневого здоров’я з 5 червня.

Загалом коронавірус забрав життя уже 114 мешканців Львівщини.

Нагадаємо, станом на 20 червня на Львівщині коронавірусом заразились 3679 людей. За останню добу виявили 142 нових хворих.

Львівська область останній тиждень б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня.

Як писав Львівський портал, нещодавно у мерії Львова також заявили, що на ПЛР-діагностику вже практично немає черг. На підмогу Львівщині прийшли ще три області, які теж роблять ПЛР-тести.

Детальніше про затримку ПЛР-тестів читайте у матеріалі «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.