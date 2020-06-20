Коронавірус підхопили 3679 мешканців Львівщини

Станом на ранок суботи, 20 червня, коронавірусом заразилися 3679 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 142 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Коронавірусну інфекцію на Львівщині підхопили вже 3679 людей. Протягом п’ятниці, 19 червня, лабораторні центри провели 789 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 142. Серед цих нових хворих 50 осіб – зі Львова.

Щодо самого ПЛР-тестування, то зі 789 досліджень, які провели минулої доби, 589 проб відібрати у пацієнтів нещодавно. Інші 200 тестів – це хворі, що раніше стояли на черзі. Серед вищезгаданих 589 ПЛР-тестів позитивними виявились 84, тобто 14%.

Коронавірусну інфекцію побороли 668 мешканців Львівщини. 114 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Нагадаємо, Львівська область останній тиждень б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області.

Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня.

Як писав Львівський портал, нещодавно у мерії Львова також заявили, що на ПЛР-діагностику вже практично немає черг. На підмогу Львівщині прийшли ще три області, які теж роблять ПЛР-тести.

Детальніше про затримку ПЛР-тестів читайте у матеріалі «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.