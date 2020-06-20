Коронавірус в Україні: майже 36 000 хворих, 994 людини померли

Станом на ранок суботи, 20 червня, коронавірусом в Україні заразилися 35 825 людей. За останню добу виявили 841 нового хворого. Львівщина – третя область за рівнем захворюваності. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні лабораторно підтвердили 35 825 випадків COVID-19. За останню добу виявили 841 хворого, померло 9 осіб.

Серед інфікованих – 2636 дітей та 5950 медиків. Більшість хворих лікуються вдома, госпіталізації потребували 9947 осіб. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 345 пацієнтів.

Побороли недугу 16 406 українців, в тому числі й 3630 медиків. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 994 людини.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 4268 випадків; м. Київ — 4252 випадки; Львівська область — 3679 випадків; Рівненська область — 2776 випадків; Київська область — 2174 випадки; Закарпатська область — 2069 випадків; Івано-Франківська область — 1981 випадок; Харківська область — 1779 випадків; Волинська область — 1743 випадки; Тернопільська область — 1643 випадки; Вінницька область — 1627 випадків; Житомирська область — 1229 випадків; Одеська область — 1232 випадки; Дніпропетровська область — 1036 випадків; Хмельницька область — 612 випадків; Кіровоградська область — 612 випадків; Черкаська область — 592 випадки; Запорізька область — 551 випадок; Чернігівська область — 467 випадків; Донецька область — 355 випадків; Миколаївська область — 349 випадків; Полтавська область — 290 випадків; Сумська область — 252 випадки; Херсонська область — 185 випадків; Луганська область — 72 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

В уряді вже заявили, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірусом заразились 3679 людей. За останню добу виявили 142 нових хворих.

Львівська область останній тиждень б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня.