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Коронавірус в Україні: майже 36 000 хворих, 994 людини померли

Наталя Дуляба

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Станом на ранок суботи, 20 червня, коронавірусом в Україні заразилися 35 825 людей. За останню добу виявили 841 нового хворого. Львівщина – третя область за рівнем захворюваності. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

В Україні лабораторно підтвердили 35 825 випадків COVID-19. За останню добу виявили 841 хворого, померло 9 осіб.

Серед інфікованих – 2636 дітей та 5950 медиків. Більшість хворих лікуються вдома, госпіталізації потребували 9947 осіб. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 345 пацієнтів.

Побороли недугу 16 406 українців, в тому числі й 3630 медиків. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 994 людини.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  1. Чернівецька область — 4268 випадків;
  2. м. Київ — 4252 випадки;
  3. Львівська область — 3679 випадків;
  4. Рівненська область — 2776 випадків;
  5. Київська область — 2174 випадки;
  6. Закарпатська область — 2069 випадків;
  7. Івано-Франківська область — 1981 випадок;
  8. Харківська область — 1779 випадків;
  9. Волинська область — 1743 випадки;
  10. Тернопільська область — 1643 випадки;
  11. Вінницька область — 1627 випадків;
  12. Житомирська область — 1229 випадків;
  13. Одеська область — 1232 випадки;
  14. Дніпропетровська область — 1036 випадків;
  15. Хмельницька область — 612 випадків;
  16. Кіровоградська область — 612 випадків;
  17. Черкаська область — 592 випадки;
  18. Запорізька область — 551 випадок;
  19. Чернігівська область — 467 випадків;
  20. Донецька область — 355 випадків;
  21. Миколаївська область — 349 випадків;
  22. Полтавська область — 290 випадків;
  23. Сумська область — 252 випадки;
  24. Херсонська область — 185 випадків;
  25. Луганська область — 72 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

В уряді вже заявили, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірусом заразились 3679 людей. За останню добу виявили 142 нових хворих.

Львівська область останній тиждень б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня.

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