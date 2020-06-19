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Карантин на Львівщині продовжили до 22 червня

Вероніка Рой

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На Львівщині карантинні обмеження продовжили до понеділка, 22 червня. Відповідне рішення ухвалили 19 червня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, передає Львівський портал.

 

За його словами, найбільше хворих – у Львові, Пустомитівському, Яворівському та Жовківському районах. Іван Собко також представив проєкт постанови Кабмін, який  ймовірно, за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС  дозволить послаблювати чи посилювати карантин у окремих районах області. Наразі Кабмін повинен внести зміни у цю постанову. Сама ж постанова набуде чинності 22 червня.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, станом на сьогодні зайнятість ліжок в лікарнях області становить 40%. Це число на 10% зросло в порівнянні з минулим тижнем. Разом з тим зросло охопленням тестуванням на 100 тисяч населення Львівщини населення. Тепер воно складає 50,61.

Зазначимо, карантин на території Львівської області продовжували вже неодноразово. Це роблять тому, що хворих на коронавірус не меншає і область не відповідає усім критеріям виходу з карантину, які встановило МОЗ України.

Згідно з опублікованою на сайті МОЗ таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів, станом на 19 червня на Львівщині показник інцидентності перевищує 12 та становить 40,38 випадків на 100 тисяч населення.

Додамо, на Львівщині щонайменше до 22 червня зберігаються усі карантинні обмеження. Зокрема, масковий режим, курсування транспорту у режимі спецперевезень, поки не відкриватимуть дитсадки та спортивні клуби.

Загалом Львівська область останнім часом б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Зазначимо, головний медик Львова вважає, що спаду захворюваності на COVID-19 найближчим часом не буде.

У Львівській області станом на ранок 19 червня зафіксовано 3540 випадків інфікування корона вірусом. Зокрема за минулу добу COVID-19 діагностовано у 142 хворих.

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