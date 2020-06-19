Зарплати для комунальників: депутати не погодили кредит і не виділили грошей із бюджету Львова

У п’ятницю, 19 червня, у Львівській міській раді збирали позачергову сесію, аби погодити отримання близько 750 млн грн кредитів від ЄБРР, в тому числі й на виплату зарплат працівникам комунальних підприємств. Депутати не дали «добро» на позику і не змогли виділити гроші на платню працівникам ЛКП. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Депутати не дали згоди на кредит для модернізації трамваїв, будівництва нового автобусного депо, реконструкції тролейбусної контактної мережі, а також на виплату зарплат працівникам комунальних підприємств.

Під час карантину у квітні-травні до бюджету Львова не надійшло 220 млн грн, відтак коштів на зарплати працівникам ЛКП, як запевняють у мерії, не буде. Тому аби оплачувати роботу комунальників, у міській раді й вирішили взяти чергову позику.

Депутати були проти такої ідеї, адже вважають, що місто набрало вже достатньо кредитів – понад 5 млрд грн. Обранці громади запевняли, що кошти на зарплати працівникам ЛКП є у бюджеті, відтак пропонували внести зміни до розподілу бюджету розвитку.

Зокрема, депутати хотіли забрати 16 млн грн із інших проєктів бюджету розвитку і «перекинути» їх на зарплати працівникам «Залізничнетеплоенерго» і «Львівелектротрансу», адже саме на цих підприємствах зараз є найкритичніша ситуація із платнею.

І міський голова Андрій Садовий, і директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич пояснювали, що «перекидання» бюджетних призначень нічого не вирішать, бо гроші фізично не надходять у тому об’ємі, як це планувалось раніше.

У сесійній залі були жваві дискусії, які тривали годинами. При цьому фракції, які об’єдналися щодо ідеї виділення коштів із бюджету, звинувачували своїх опонентів, «Самопоміч», у маніпуляціях і саботажі. Це ж робила й політсила мера Садового.

Проте всі дебати виявились безрезультатними – «за» перерозподіл бюджету і виділення 16 млн грн комунальникам проголосували лише 27 депутатів (забракло 6 голосів), а питання щодо кредиту ЄБРР на зарплати для ЛКП вони взагалі не включили до порядку денного.

Після того, як грошей для комунальників із бюджету міста виділити не вдалося, частина депутатів у знак протесту заявила, що покидає сесійну залу. Втім у мерії наступного тижня планують зібрати сесію знову, аби таки знайти кошти на платню для працівників ЛКП.

Зазначимо, що сьогодні депутати Львівської міськради встановили антирекорд у своїй роботі: за 6 годин сесії вони прийняли лише дві ухвали. При цьому лише саме формування порядку денного забрало більше трьох годин.

Нагадаємо, наприкінці травня мер Андрій Садовий заявив, що через коронавірусну кризу до бюджету не надходять кошти. Через це працівники комунальних підприємств можуть залишитись без зарплат. Аби вирішити цю проблему, він запропонував взяти черговий кредит.

На сесії 28 травня депутати цю ідею «зарубали», а самі комунальники вже пригрозили бунтом.

Натомість обранці громади кажуть, що Львову не потрібно брати черговий кредит ЄБРР на виплату зарплат працівникам комунальних підприємств. Гроші на ці потреби, за їхніми словами, є в бюджеті міста, однак мер Андрій Садовий штучно створив цю проблему, аби таким чином розпочати свою передвиборчу кампанію.

Депутати розповіли кілька варіантів, як і де знайти кошти на зарплати комунальникам. Детальніше про ситуацію із зарплатами для ЛКП, чи потрібно місту брати позику і що стоїть за цією проблемою, читайте у статті за цим посиланням.

Своєю чергою у мерії відповіли на закиди депутатів і вкотре наголосили, що їхні зарплатні ідеї реалізувати неможливо.

Як писав Львівський портал, Львів вже набрав кредитів на понад 5,1 млрд грн. Ще є близько 2,7 млрд грн облігацій, на випуск яких Львівська міська рада вже дала згоду, а також лізингові закупівлі.

За кредитні кошти місто не лише ремонтує дороги, а й купує громадський транспорт, будує нове депо для комунального АТП-1, сміттєпереробний комплекс на Пластовій, вводять електронний квиток. За позику у банку в мерії також хочуть відновити електроопори на деяких вулицях, які є в занедбаному стані, а тепер – ще й платити зарплату працівникам ЛКП. За попередніми підрахунками, віддавати всі борги Львів буде до 2041 року.