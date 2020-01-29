ОСТАННІ НОВИНИ

У Садового хочуть отримати 10 млн євро на реконструкцію електроопор

Наталя Дуляба

|

Після того, як у Львові завалились електроопори у Львівській міськраді визнали, що контактна тролейбусна мережа є у занедбаному стані, тому посадовці сподіваються отримати новий кредит на її відновлення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

«Справді, контактна тролейбусна мережа у Львові є у досить поганому стані. Зараз місто працює досить активно над відновленням контактної мережі. Ми усвідомлюємо, що це є насправді досить дороговартісна процедура, бо є бажання робити це вже, використовуючи сучасні запчастини, якісні матеріали, аби не було таких ситуацій, які виникли зараз [падіння електроопор на вул. Наковій]», – заявив очільник міського управління транспорту Орест Олеськів.

За його словами, мерія зараз веде перемовини з європейськими банками щодо отримання кредиту на відновлення контактної мережі. Наразі мова йде про чотири вулиці, де ситуація найкритичніша.

«Йдеться про чотири вулиці: Кульпарківську, Стрийську, Зелену і Тролейбусну. Це ті вулиці, з якими наразі найскладніша ситуація з контактною мережею. Мова йде про співробітництво найближчим часом з Європейським банком реконструкції та розвитку по вул. Кульпарківській, а також у співпраці з Європейським інвестиційним банком. Загалом йдеться про залучення коштів орієнтовно 10 млн євро, але сума буде уточнена при проведенні тендерних процедур», – додав Орест Олеськів.

Нагадаємо, у вівторок, 28 січня, на вул. Науковій на тролейбус і вітомобіль впали електроопори. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Після цього випадку у мерії заявили, що проведуть службове розслідування, аби з’ясувати, що спричинило обвал електроопор, і хто у цьому може бути винен.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...