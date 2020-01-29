У Садового хочуть отримати 10 млн євро на реконструкцію електроопор

Після того, як у Львові завалились електроопори у Львівській міськраді визнали, що контактна тролейбусна мережа є у занедбаному стані, тому посадовці сподіваються отримати новий кредит на її відновлення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

«Справді, контактна тролейбусна мережа у Львові є у досить поганому стані. Зараз місто працює досить активно над відновленням контактної мережі. Ми усвідомлюємо, що це є насправді досить дороговартісна процедура, бо є бажання робити це вже, використовуючи сучасні запчастини, якісні матеріали, аби не було таких ситуацій, які виникли зараз [падіння електроопор на вул. Наковій]», – заявив очільник міського управління транспорту Орест Олеськів.

За його словами, мерія зараз веде перемовини з європейськими банками щодо отримання кредиту на відновлення контактної мережі. Наразі мова йде про чотири вулиці, де ситуація найкритичніша.

«Йдеться про чотири вулиці: Кульпарківську, Стрийську, Зелену і Тролейбусну. Це ті вулиці, з якими наразі найскладніша ситуація з контактною мережею. Мова йде про співробітництво найближчим часом з Європейським банком реконструкції та розвитку по вул. Кульпарківській, а також у співпраці з Європейським інвестиційним банком. Загалом йдеться про залучення коштів орієнтовно 10 млн євро, але сума буде уточнена при проведенні тендерних процедур», – додав Орест Олеськів.

Нагадаємо, у вівторок, 28 січня, на вул. Науковій на тролейбус і вітомобіль впали електроопори. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Після цього випадку у мерії заявили, що проведуть службове розслідування, аби з’ясувати, що спричинило обвал електроопор, і хто у цьому може бути винен.