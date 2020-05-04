Випускникам дозволили змінювати місце складання ЗНО

Учасники, які проживають в іншій області або на відстані понад 150 км від закладу освіти, зможуть змінити місце складання зовнішнього незалежного оцінювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.

З 6 до 18 травня можна буде змінити вказане під час реєстрації місце складання ЗНО. Таку можливість надають учасникам, місце проживання та заклад освіти яких знаходяться в різних областях, або ж на відстані понад 150 кілометрів одне від одного.

«Учні шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область або на велику відстань від свого закладу освіти, можуть мати незручності з доїздом до населеного пункту, вказаного ними раніше під час реєстрації. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО», – зазначила в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Нове місце складання ЗНО може бути в населеному пункті, який максимально наближений до місця проживання або перебування учасників. Змінити місце складання ЗНО учасники можуть, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши місце свого перебування у час проходження сесії ЗНО. Керівники закладів освіти зі свого боку мають внести зміни до реєстраційних даних.

Нагадаємо, нещодавно у Міносвіти вже заявили, що навчальний рік в українських школах може завершитися дистанційно. У зв’язку з цим МОН опублікувало рекомендації щодо завершення навчального року та оцінювання.

Також школи закликали не планувати останні дзвоники і випускні. Про варіанти проведення ЗНО-2020 читайте тут.

Щодо вищих навчальних закладів, то в Міносвіти раніше вже заявили, що навчальний рік вони закінчують дистанційно.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня, а згодом – до 11 травня.

На останньому засіданні Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 22 травня, але водночас скасував низку обмежень. Загалом послаблювати карантин уряд збирається у 5 етапів. Детальніше про них читайте тут.