Навчальний рік виші завершать дистанційно

Вищі навчальні заклади в Україні завершать навчальний рік дистанційно. Про це пише Інтерфакс-Україна із посиланням на в.о. міністра освіти і науки Любомиру Мандзій.

«Ми надали рекомендаційний лист закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. З огляду на ситуацію, що склалася, закінчення навчального року відбуватиметься дистанційно. І вищі навчальні заклади мають бути готовими завершити навчальний рік», – сказала Любомира Мандзій.

При цьому вона уточнила, що час проведення сесій зміщуватися не буде.

«Тобто викладачі закладів зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року, закінчити його в передбачені терміни, організувати дистанційно складання іспитів і сесії. Якщо зміниться епідеміологічна ситуація і буде знято обмеження щодо можливості відвідування закладів вищої освіти, то, безумовно, вищі навчальні заклади зможуть організувати сесію в аудиторіях», – пояснила очільниця Міносвіти.

На таких же умовах відбуватимуться й випускні іспити у вишах.

Як писав Львівський портал, через коронавірусний карантин в Україні закрились дитсадки, а школи, виші і заклади профтехосвіти перейшли на дистанційний режим навчання. Нещодавно МОН закликало школи не планувати останні дзвоники і випускні.

Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. Якщо після завершення карантину учні повернуться за шкільні парти у травні, то пробне ЗНО пройде в травні, а основна сесія ЗНО розпочнеться наприкінці червня.

Якщо ж до навчання школярі повернуться у червні, то МОН теж зможе організувати пробне ЗНО в межах червня до старту основної сесії.

Нагадаємо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.