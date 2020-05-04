COVID-19 на Львівщині: карта поширення

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 506 людей, за останню добу виявили 33 нових хворих. Найчастіше цей вірус підхоплюють мешканці Львова. Друге місце за рівнем захворюваності займає Пустомитівщина, третє – Жовківщина. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на сьогодні, 4 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 506 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 33 нових хворих.

У лікарнях перебувають 177 людей, шестеро із них – у реанімації. Також троє хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень.За останню добу у медзаклади направили 27 осіб, на амбулаторне лікування – 30 осіб.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 4568 ПЛР-тестів, за останню добу – 163 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 33.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 16 мешканців Львівщини. Останню смерть зафіксували сьогодні, 4 травня, – померла 87-річна львів’янка. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 95 хворим.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, тут коронавірус підхопили аж 330 людей, друге місце займає Пустомитівщина (61 випадок), третє – Жовківщина (30 випадків). Найменше хворіють мешканці Сколівщини, Трускавця, а також Старосамбірщини й Перемишлянщини.

Відтак 506 випадків коронавірусу підтверджено у:

м. Львів – 330 випадків Пустомитівський район – 61 Жовківський район – 30 Яворівський район – 14 Городоцький район – 10 Буський район – 10 Миколаївський район – 9 Стрийський район – 9 м. Дрогобич – 9 м. Червоноград – 6 Мостиський район – 5 Кам’янка-Бузький район – 4 Сокальський район – 3 Перемишлянський район – 2 Старосамбірський район – 2 Сколівський район – 1 м. Трускавець – 1.

Зазначимо, в Україні коронавірусом заразилися 12 331 людей, від ускладнень померли 303 особи. Другий пік захворюваності прогнозують на 3-8 травня, перший був 14-15 квітня.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Після 11 травня в Україні можуть ввести «адаптивний карантин». Що це означає, читайте за цим посиланням. Але уряд планує послаблювати карантин у 5 етапів. Детальніше про них читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.