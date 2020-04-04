COVID-19 в Україні: пік захворювання очікують 14-15 квітня

Пік захворювання на коронавірус в Україні прогнозується 14-15 квітня. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своєму Тelegram-каналі.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав українців не піддаватися відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежити свою мобільність, не відвідувати закладів без нагальної потреби й обов’язково користуватися засобами індивідуального захисту.

«Адже вже з 14-15 квітня МОЗ України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні. Це може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків», – сказав він.

Як відомо, в Україні станом на ранок 4 квітня підтверджено 1092 випадки COVID-19, 28 людей померло, а 23 – одужали.

3 квітня Кабмін погодив додаткові обмеження в рамках карантину для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Відтак забороняється: переміщення групою осіб більш ніж дві особи; перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу тощо. Окрім цього, під час карантину забороняється виходити з дому пенсіонерам.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.