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Підприємці влаштували пікет під Офісом президента: вимагають послабити карантин

Ольга Денисяка

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У Києві на Майдані та під будівлею Офісу президента представники малого та середнього бізнесу влаштували мітинг з вимогою послабити карантин та дозволити їм працювати, передає hromadske.

 

Представники середнього та малого бізнесу влаштували мітинг під гаслом #SaveФОП. За словами присутніх, жорсткі карантинні обмеження залишили їх без можливости заробляти гроші.

Так, спочатку люди зібралися на Майдані. Потім вони доєдналися до активістів Автомайдану, які приїхали підтримали підприємців до будівлі Офісу президента.

Загалом на мітинг під ОП зібралися близько сотні людей.

 

Львівський портал повідомляв, що 1 травня під стіни Львівської міськради вийшли активісти, які вимагали відновити конституційне право на працю. Представники мікробізнесу (ФОПи) стверджують, що карантин є дискримінацією на користь великого бізнесу. Поліція склала на організатора пікету адмінпротокол за порушення правил карантину.

Зазначимо, що деяких львівських ФОПів, які не працюють під час карантину, звільнять від податків. Перелік – за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, 29 квітня під будівлею Кабміну на акцію протесту зібралися малі підприємці з вимогою послабити карантин. Цього ж дня уряд прийняв рішення дозволити роботу продовольчих ринків.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я закликають громадян не ходити на мітинги, щоб не інфікуватися.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили  ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Фото: hromadske

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