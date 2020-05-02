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ФОПи зможуть отримати по 2 тисячі гривень на дитину, – Зеленський

Ольга Денисяка

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В Україні з’явиться програма соціального захисту, згідно з якою ФОПи 1 або 2 груп зможуть отримати допомогу на дитину віком до десяти років. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення 1 травня, передає hromadske.

 

Він зазначив, що програма діятиме на час карантину та один місяць після його скасування, а розмір виплат становитиме близько 2 тисяч гривень.

«У процесі запуску – одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа – підприємець першої або другої груп платників податку, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років. Після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради, яке, я впевнений, обов’язково станеться, понад 300 тисяч родин фізичних осіб – підприємців зможуть отримати таку допомогу»,  – розповів президент.

Львівський портал повідомляв, що 1 травня під стіни Львівської міськради вийшли активісти, які вимагали відновити конституційне право на працю. Представники мікробізнесу (ФОПи) стверджують, що карантин є дискримінацією на користь великого бізнесу. Поліція склала на організатора пікету адмінпротокол за порушення правил карантину.

Зазначимо, що деяких львівських ФОПів, які не працюють під час карантину, звільнять від податків. Перелік – за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, 29 квітня під будівлею Кабміну на акцію протесту зібралися малі підприємці з вимогою послабити карантин. Цього ж дня уряд прийняв рішення дозволити роботу продовольчих ринків.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я закликають громадян не ходити на мітинги, щоб не інфікуватися.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили  ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

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