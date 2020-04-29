Копію зруйнованої мозаїки на «Океані» у Львові планують викласти за 2,5 місяці

У Львові відновили роботи з виготовлення копії мозаїки «Море і риби» на колишньому магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого, 26а. Планується, що протягом двох-двох з половиною місяців мозаїку буде викладено на рельєф. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбіЛьвівської міської ради.

Як повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андріц Москаленко, цього тижня розпочалася друга стадія відновлення мозаїки на вул. Володимира Великого.

«Так, ми мали на місці зустріч з Остапом Патиком, який очолює процес відновлення. З ним проговорили алгоритм дій. Нагадаю, що минулого року було повністю завершено виготовлення рельєфу, а станом на сьогодні є відсортовано камінці, з яких будуть викладати малюнок. Прагнемо щоб на 99,9% все відповідало оригінальній мозаїці, яка була раніше. Є вцілілі, оригінальні камінці, а є закуплені, відповідно до кольористики», − повідомив він.

Андрій Москаленко зазначив, плануться, ці роботи будуть тривати приблизно 2−2,5 місяці.

«Проте все залежить від погодних умов. Зрештою, це творчий процес, який залежить і від правильного підбору кольористики. Тобто є багато технічних вимог. Також триває процес облаштування школи мистецтв, площею приблизно 1000 м2. Вона займе два поверхи. Це буде філія школи ім. Олекси Новаківського. Відповідно до тих планів, що подає забудовник, то до вересня об’єкт мав би бути завершений. Але ще будуть відбуватися внутрішні роботи», − додав він.

Нагадаємо, через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. В. Великого, виник скандал. Ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю цього магазину. У тексті документа про збереження автентичної мозаїки тоді не йшлося, однак головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що її таки збережуть.

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Небайдужі львів’яни навіть створили петицію, у якій від міськради Львова вимагали назвати імена посадовців, які винні у знищенні мозаїки на магазині «Океан».

За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп» оштрафують на 90 тисяч гривень. Згодом фірма зобов’язалась власним коштом відновити втрачену мозаїку та передати у комунальну власність приміщення орієнтовною площею 1000 кв м під школу мистецтв.

Вже наприкінці листопада минулого року Львівський портал повідомляв, що у Львові відновили стіну та нанесли рельєф легендарної мозаїки. Залишалися лише нанести панно, однак ці роботи вирішили перенести на наступний рік.

Фото: ЛМР