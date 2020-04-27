Уряд може дозволити роботу деяких ринків

У середу, 29 квітня, на своєму черговому засіданні Кабінет Міністрів України може відновити роботу деяких продовольчих ринків. Про це інформує пресслужба уряду.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це стало можливим завдяки тому, що Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю.

«Йдеться про відкриття 281 продовольчого ринку по всій території України, які зможуть функціонувати в режимі не гірше, ніж супермаркети. Тобто з дотриманням жорстких санітарних норм, порушення яких будуть суворо каратися, аж до закриття роботи ринків на певний період», – зазначив Денис Шмигаль.

Як писав Львівський портал, міський штаб боротьби з коронавірусом та комісія ТЕБ і НС прийняли рішення про прининення роботи всіх продуктових ринків Львова до кінця дня 16 квітня. Втім згодом закриття відтермінували до 16:00 год. 18 квітня.

Виключенням буде лише оптовий ринок «Шувар», який закривати не будуть. Він працюватиме і надалі.

Роботу продуктових ринків на території Львівщини заборонили з 15 квітня.

Додамо, ринки не працюватимуть до закінчення карантину, 11 травня. Проте у Львові закликали прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України дозволити продуктовим ринкам працювати.

Зазначимо, під час коронавірусного карантину ринки Львова повинні дотримуватись жорстких правил: не впускати на територію одночасно більше 10 покупців, розділити вхід та вихід, стежити за тим, чи вдягнені працівники і відвідувачі у маски або респіратори, а також проводити дезінфекцію.

Через порушення 7 квітня у Львові закрили ринки «Тополя» на вул. Івана Мазепи та ринок біля універмагу на вул. Володимира Великого. Проте вже через кілька днів мерія знову дозволила відновити роботу ринку на Володимира Великого. Також за порушення карантину оштрафували директорку ринку «Добробут».

30 березня Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продовольчих ринків. Втім 14 квітня відповідна постанова втратила чинність, тому в Україні знову заборонили роботу ринків.

Як писав Львівський портал, до 15 травня всі ринки Львова зобов’яжуть запровадити безготівковий розрахунок, щоб покупці мали альтернативу готівці. Таке нововведення хочуть впровадити, аби зменшити ризик поширення вірусів, в тому числі й COVID-19, через паперові банкноти.