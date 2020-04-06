Через порушення карантину у Львові закривають два ринки

Із вівторка, 7 квітня, у Львові закриють два продуктові ринки на вул. Володимира Великого та на вул. Івана Мазепи. Тут правоохоронці неодноразово фіксували великі скупчення людей. Відповідне рішення сьогодні, 6 квітня, прийняла міська комісія ТЕБ і НС, передає кореспондент Львівського порталу.

Міська комісія ТЕБ і НС вирішила закрити перші два ринки у Львові через порушення умов карантину. Вже з 7 квітня більше не працюватимуть ринок «Тополя» на вул. Івана Мазепи та ринок біля універмагу на вул. Володимира Великого.

Як наголосила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, під час коронавірусного карантину ринки Львова повинні дотримуватись жорстких правил: не впускати на територію одночасно більше 10 покупців, розділити вхід та вихід, стежити за тим, чи вдячнені працівники і відвідувачі у маски чи респіратори, а також проводити дезінфекцію.

«Зі всіма керівниками продуктових ринків ми проводили зустріч, під ча якої їх попередили, що якщо з’являться зауваження і будуть складені протоколи про порушення, то ми будемо змушені закривати такий ринок. Сьогодні, 6 квітня, комісія ТЕБ і НС прийняла перше таке рішення. Тому із 7 квітня не буде працювати ринок біля універмагу на вул. Володимира Великого та ринок «Тополя» на вул. Івана Мазепи. Правоохоронці склали протоколи, якими оштрафували керівників цих ринків,також тут неодноразово зафіксовували великі скупчення людей», – сказала Ірина Кулинич.

Вона також закликала керівників інших продуктових ринків Львова дотримуватись встановлених на час карантину норм у роботі. В іншому випадку мерія закриватиме ринки-порушники.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Як писав Львівський портал, до 15 травня всі ринки Львова зобов’яжуть запровадити безготівковий розрахунок, щоб покупці мали альтернативу готівці. Таке нововведення хочуть впровадити, аби зменшити ризик поширення вірусів, в тому числі й COVID-19, через паперові банкноти.