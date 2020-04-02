Усім магазинам та ринкам Львова рекомендують перейти на безготівкову оплату

Із 6 квітня усі торгові заклади Львова мають забезпечити можливість безготівкової оплати за товари, а з 20 квітня – рекомендують на таку сплату перейти і ринкам міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляється, 1 квітня було прийняте рішення, щоб Львів звернувся до Національного банку України щодо пониження ставки користування платіжними терміналами до 0,5−0,7%. За словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка, зниження плати за користування терміналами стимулюватиме підприємців оперативно впроваджувати безконтактну оплату на час карантину.

«Зокрема, ми говоримо про магазини, аптеки, супермаркети тощо. Ми всі знаємо, що гроші є одним із способів передачі, а відтак і поширення вірусів. Таким чином, можна не лише спростити саму процедуру розрахунку, а й забрати один із можливих шляхів перенесення коронавірусу.

Ми поспілкувались із більшістю великих та малих мереж й установ, вони готові це робити. Також поспілкувались із банками, вони теж готові йти на зустріч та оперативно впроваджувати безконтактну оплату у тих установах, у яких її ще немає. Ми рекомендуємо усім торговим закладам забезпечити можливість безготівкової оплати з 6 квітня. Якщо ж говорити про ринки, то теж рекомендуємо їм перейти на таку форму оплати, але з 20 квітня, адже розуміємо, що це займе більше часу», – розповів Андрій Москаленко.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу ще з 12 березня в Україні запровадили карантин. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

1 квітня міськрада Львова посилила карантинні заходи. Зокрема, заборонили користуватись дитячими майданчиками та влаштовувати в парках пікніки. Також не можна відвідувати магазини без масок.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.