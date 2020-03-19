На ринки Львова впускатимуть не більше 10 людей

На час карантину на ринках у Львові кількість відвідувачів не повинна бути більше ніж 10 людей одночасно. Таке рішення було прийнятно 19 березня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Львівської міської ради.

Під час комісії були внесені зміни в організацію входу і виходу на ринках, що, у свою чергу, обмежить кількість людей, які можуть одномоментно перебувати на їх території.

«З сьогоднішнього ранку продуктові ринки почали працювати у зовсім іншому форматі, відповідно до правил, які були визначені рішенням вчорашнього засідання комісії ТЕБ і НС. Однак у нас виникло непорозуміння з правоохоронними органами, тому приймаємо доповнення щодо ринків – це стосується забезпечення окремих входів та виходів у кількості не більше 10 осіб. Все має бути відлагоджено», – розповіла керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові Галина Слічна.

Своєю чергою, директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич запевнила, що місто регулярно обстежує ринки.

«Сьогодні ми обстежили всі ринки, а також місця стихійної торгівлі. Патрульна поліція оперативно реагує на звернення», – зазначила вона.

Як повідомляв Львівський портал, продуктові ринки Львова на час карнатину продовжуватимуть функціонувати з дотриманням визначених правил безпеки в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції: дезінфекції, дистанціювання тощо.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 30 людей, троє з них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб перебувають в лікарні. Важкохворих серед них немає, стан усіх пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої тяжкості.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.