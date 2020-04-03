До 15 травня ринки Львова зобов’яжуть перейти на безготівковий розрахунок

Всі ринки Львова зобов’яжуть запровадити безготівковий розрахунок до 15 травня. Першим нововведення розпочне оптовий ринок «Шувар», який має забезпечити розрахунок через платіжні термінали з 20 квітня. Відповідне рішення сьогодні, 3 квітня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком зобов’язує всі ринки Львова перейти на безготівковий розрахунок до 15 травня. Оплачувати покупки готівкою львів’яни все-таки зможуть, але в перспективі ринки мали б переформатуватись на роботу із платіжними терміналами.

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував розпочати із оптового ринку «Шувар», де вже є можливість розраховуватись платіжною карткою. Втім із 20 квітня всі продавці тут мають бути готовими обслуговувати клієнтів через термінали.

«На «Шуварі» є системно організована робота, тож подивимося, як там все піде. Якщо піде добре, то паралельно почнемо рухатися щодо інших ринків. Бо зараз я собі це важко уявляю, бабці будуть кричати… Ми можемо збурити ситуацію і не мати позитивного результату», – сказав мер.

Перейти на роботу з платіжними терміналами мають і магазини, у яких досі не було можливості розраховуватись банківською карткою.

Максимально ввести у Львові безготівкову форму оплати покупок хочуть, аби зменшити ризик поширення вірусів, в тому числі й COVID-19, через паперові банкноти.

При цьому нещодавно заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко заявив, що Львів звернеться до Нацбанку з проханням понизити ставку за користування платіжними терміналами до 0,5−0,7%. На його думку, це стимулюватиме підприємців оперативно впроваджувати безконтактну оплату на час коронавірусного карантину.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Нещодавно у Львові ввели нові обмеження на час карантину. Зі всіма останніми нововведеннями можна ознайомитися тут.