Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організовують автобуси і просять чималі кошти у піших громадян за проїзд кількасот метрів через кордон. Інформація про платні перевезення через державний кордон у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині нещодавно викликала хвилю обурення у соцмережах. Однак і прикордонники, і Львівська ОДА розводять руками, мовляв, вони не мають стосунку до цього «бізнесу».

Тариф у розмірі 50 злотих за перетин 300 метрів кордону

Власне про таких «підприємців» на своїй сторінці у Facebook повідомив львівський фотограф Богдан Шарко, який став очевидцем інциденту. Щоправда згодом він з невідомих причин видалив свій пост.

За словами чоловіка, через кордон було організоване платне перевезення громадян на автобусах. Люди неофіційно сплачували по 50 злотих, аби перетнути 300 метрів кордону.

«24 квітня їхав з Польщі в Україну. До кордону приїхав машиною і, як і усі інші, хотів перейти пішки. Коли перед польською стороною зібралась черга з близько 25 осіб, приїхав автобус на українській реєстрації. Людям сказали, що перевезуть на українську сторону за 50 злотих. В автобусі їхали близько 80 осіб. Тобто за один рейс виходить 4000 злотих (приблизно 25 000 гривень)», – написав Богдан Шарко.

Чоловік також зауважив, що будь-яких чеків або квитків водії автобусів не видавали.

Один з водіїв у розмові з фотографом, запевнив, що вказівку перевозити людей їм дали українські прикордонники. При цьому прикордонники у коментарі Львівському порталу «відхрещувалися» від цієї ситуації.

«Коли перетнули українську сторону, нас висадили за 100 метрів від кордону на заправці «ОККО». Автобус відразу поїхав назад. На заправці була поліція та лікарі. Усім зробили швидкі тести на виявлення захворюваності на COVID-19. Також на заправці були перевізники, близько 80-100 осіб, які пропонували свої послуги. Один з них мені розповів, що є люди які «кришують» хто і коли може завезти клієнта», – написав Богдан Шарко.

Що кажуть прикордонники?

У коментарі Львівському порталу речниця Мостиського прикордонного загону Маргарита Вершиніна повідомила, що наразі перетнути кордон можна лише легковим автотранспортом.

«У всіх пунктах пропуску пішохідне сполучення закрито і перетнути кордон можливо лише легковим автотранспортом», – зазначила Маргарита Вершиніна.

Також вона додала, що прикордонники не мають стосунку до курсування автобуса.

У ЛОДА також «відхрещуються» від платних перевезень

Під час брифінгу 27 квітня щодо ситуації, яка виникла в ПП «Краківець», заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень запевнив, що вони не причетні до платної переправи громадян через польсько-український кордон. При цьому він «перевів стрілки» на прикордонників.

«ЛОДА не має юрисдикції та повноважень вирішувати та планувати ті чи інші речі на території митного посту. Якщо ми говоримо про те, що є в наші зоні відповідальності, то це автобуси ДСНС. Коли була соціальна напруга і на польському кордоні перебувало 2 тисячі людей, наша юрисдикція поширювалася безпосередньо до воріт. Яким чином це відбувалося всередині, це питання не до нас, а до прикордонників», – сказав він.

Також він повідомив, що зараз у «Краківці» працює два автобуси ДСНС, які безкоштовно вивозять людей з митного посту на місця проведення температурного скринінгу. Загалом, за його словами, ЛОДА виділила 19 тон паливно-мастильних матеріалів для організації роботи цих автобусів.

«На сьогоднішній день ЛОДА до будь-яких організацій платних перевезень стосунку не має. За результатами публічних інформаційних приводів поліцією вже було проведено попередню перевірку, сьогодні ми звертаємося від імені ЛОДА для проведення додаткової перевірки з метою встановлення усіх осіб, які безпосередньо були дотичні до цього і організовували платне перевезення», – наголосив Тарас Грень.

Справою займаються правоохоронці

Як стало відомо, 24 квітня поліція розпочала перевірку на підставі звернення громадянина щодо оплатного перевезення через державний кордон України. У поліції зазначили, що гроші з людей за переправу здійснювали на території Республіки Польща.

«Проведеною перевіркою встановлено, що оплата за перевезення здійснювалась на території Республіки Польща. За зверненням Львівської ОДА Нацполіція розпочала додаткову перевірку за фактами платного перевезення громадян через державний кордон», – прокоментував цю ситуацію керівник Нацполіції у Львівській області Василь Віконський.

Вже 27 квітня під час брифінгу за участі представника ЛОДА заступник керівника Нацполіції у Львівській області Дмитро Міхалець зазначив, що на одного з водіїв склали адмінпротокол. Всі матеріали передали патрульній поліції, яка і має притягнути до відповідальності перевізника.

«Водія цього автобуса зупинили, перевірили у нього документи. За те, що він курсував без дозволу на перевезення, склали адмінматеріал за ст 44-3 (порушення правил щодо карантину людей). Матеріали направлені в управління патрульної поліції, щоб вони звернулися до керівника цього АТП і притягнули його до відповідальності згідно чинного законодавства», – пояснив правоохоронець.

На прохання журналістів уточнити, про яке АТП йде мова, Дмитро Міхалець пояснив, що це не належить до його юрисдикції, оскільки нагляд за маршрутними транспортними засобами здійснює відділ безпеки дорожнього руху патрульної поліції.

У ЛОДА також розводять руками, мовляв, хто організував платні перевезення, встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на ПП Гребенне–Рава-Руська шахраї організували платний перетин кордону. Аби перетнути 200 метрів українського кордону з українців вимагали 50 злотих. В той час, коли з польської сторони можна було перетнути кордон пішки.

Нагадаємо, з 7 квітня на Львівщині працює лише пункт пропуску – Краківець.

Відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись понад 83 000 громадян.

Рекомендований режим самоізоляції у приїжджих з-за кордону українців викликав спротив. Так, евакуюйовані громадяни з Балі влаштували саботаж 14-денної обсервації в готелі, який виділила держава. Також евакуйовані українці з В’єтнаму намагалися уникнути обсервації та тікали з аеропорту в Борисполі.

Тому Кабмін зробив обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються додому з-за кордону. Про всіх, хто не дотримується такого режиму, просять повідомляти в поліцію.

Нагадаємо, з 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки. Втім нещодавно прикордонники заявляли, що до Великодня в Україну з’їдуться ще близько 200 000 громадян.

Фото: Богдан Шарко