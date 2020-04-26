Львівська ОДА просить поліцію розібратися із платною переправою через кордон

Львівська обласна державна адміністрація звертається до правоохоронних органів щодо розслідування фактів платного перевезення через україно-польський кордон громадян України, які не можуть перетнути його автомобілем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Облдержадміністрація наголошує на тому, що жодним чином не причетна до платних перевезень через державний кордон та не сприяла таким перевізникам. Натомість, дякує представникам засобів масової інформації, завдяки яким вдалось встановити недобросовісного перевізника.

Водночас поліція наразі володіє інформацією, що гроші з людей за переправу здійснювали на території Республіки Польща.

«24 квітня цього року поліцією розпочато перевірку на підставі звернення громадянина щодо оплатного перевезення через державний кордон України. Проведеною перевіркою встановлено, що оплата за перевезення здійснювалась на території Республіки Польща. За зверненням Львівської ОДА нацполіція розпочала додаткову перевірку за фактами платного перевезення громадян через державний кордон», – зазначив керівник Нацполіції у Львівській області Василь Віконський.

За словами начальника Мостиського прикордонного загону Юрія Осадчука, у представників Державної прикордонної служби України відсутні повноваження щодо контролю перевірки оплати проїзду громадян, це не відноситься до їх компетенції.

У той же час повідомляється, що Головним управлінням ДСНС України у Львівській області забезпечено та направлено автобуси для здійснення перевезення громадян України через контрольно-пропускний пункт «Краковець».

Львівська обласна державна адміністрація при додатковій потребі в транспортних засобах для перевезення через контрольно-пропускні пункти, які знаходяться на території Львівської області сприяє залученню автотранспортних підприємств області для забезпечення перетину кордону особам, які потребують таких перевезень.

«Зазначені перевезення автобусами головного управління ДСНС України у Львівській області та автобусами підприємств Львівської області, що були залучені Львівською обласною державною адміністрацією здійснюються на безоплатній основі», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що з людей беруть гроші за перетин кордону в ПП «Краківець».

Як відомо, з 7 квітня на Львівщині працює лише пункт пропуску – Краковець.

Відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись понад 83 000 громадян.

Рекомендований режим самоізоляції у приїжджих з-за кордону українців викликав спротив. Так, евакуюйовані громадяни з Балі влаштували саботаж 14-денної обсервації в готелі, який виділила держава. Також евакуйовані українці з В’єтнаму намагалися уникнути обсервації та тікали з аеропорту в Борисполі.

Тому Кабмін зробив обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються додому з-за кордону. Про всіх, хто не дотримується такого режиму, просять повідомляти в поліцію.

Нагадаємо, із 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки. Втім нещодавно прикордонники заявляли, що до Великодня в Україну з’їдуться ще близько 200 000 громадян.