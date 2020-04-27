МОЗ назвало умови, за яких зможуть працювати ринки

Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки, щоб пацювати на карантині. Про це на сторінці у Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Ринки повинні дотримуватись наступних правил:

працівники, продавці і відвідувачі ринку повинні бути у захисній масці або респіраторі і мають проходити температурний скринінг;

на кожному вході на ринок повинні бути антисептики;

на 10 квадратних метрах повинен бути один покупець, не більше;

контактні поверхні треба дезінфікувати кожні три години;

в кінці робочого дня мають відбутися прибирання та дезінфекція;

не повинно бути стихійної торгівлі на території ринку.

Також є умови для продавців:

щонайменше 3 метри відстані між робочими місцями

наявність захисних екранів між продавцями і покупцями.

Працівники ринку повинні інформувати відвідувачів про встановлені обмеження та про профілактику коронавірусу, а також вони мають контролювати виконання цих вимог і оперативно усувати порушення.

«Зараз планується відкриття понад 280 продовольчих ринків – тих, що взмозі будуть забезпечити все необхідне задля дотримання санітарних норм», – зазначив Максим Степанов.

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Як писав Львівський портал, міський штаб боротьби з коронавірусом та комісія ТЕБ і НС прийняли рішення про прининення роботи всіх продуктових ринків Львова до кінця дня 16 квітня. Втім згодом закриття відтермінували до 16:00 год. 18 квітня.

Виключенням буде лише оптовий ринок «Шувар», який закривати не будуть. Він працюватиме і надалі.

Роботу продуктових ринків на території Львівщини заборонили з 15 квітня.

Додамо, ринки не працюватимуть до закінчення карантину, 11 травня. Проте у Львові закликали прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України дозволити продуктовим ринкам працювати.

Зазначимо, під час коронавірусного карантину ринки Львова повинні дотримуватись жорстких правил: не впускати на територію одночасно більше 10 покупців, розділити вхід та вихід, стежити за тим, чи вдягнені працівники і відвідувачі у маски або респіратори, а також проводити дезінфекцію.

Через порушення 7 квітня у Львові закрили ринки «Тополя» на вул. Івана Мазепи та ринок біля універмагу на вул. Володимира Великого. Проте вже через кілька днів мерія знову дозволила відновити роботу ринку на Володимира Великого. Також за порушення карантину оштрафували директорку ринку «Добробут».

30 березня Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продовольчих ринків. Втім 14 квітня відповідна постанова втратила чинність, тому в Україні знову заборонили роботу ринків.

Як писав Львівський портал, до 15 травня всі ринки Львова зобов’яжуть запровадити безготівковий розрахунок, щоб покупці мали альтернативу готівці. Таке нововведення хочуть впровадити, аби зменшити ризик поширення вірусів, в тому числі й COVID-19, через паперові банкноти.