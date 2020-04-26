Маямі, Париж, Неаполь, Мілан та інші. Україна розпочинає нову хвилю карантинних польотів

Для українців, які хочуть повернутися додому, заплановано нові евакуаційні рейси до низки міст Європи та Америки. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, Мініінфраструктури анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які перебувають зараз закордоном і хочуть повернутися додому, мали таку змогу.

«Маю добрі новини для українців, які зараз перебувають закордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. АЛЕ лише за умови обов’язкової обсервації протягом 14 днів після повернення – у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку «Дій вдома» на платформі «ДІЯ», – зазначив Владислав Криклій.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Невдовзі відповідна інформація про рейси з’явиться на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine.

Раніше Львівський портал повідомляв, що SkyUP Airlines відкрив продаж квитків на евакуаційний рейс із/до Швеції.

Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись майже 83 000 громадян.

Рекомендований режим самоізоляції у приїжджих з-за кордону українців викликав спротив. Так, евакуюйовані громадяни з Балі влаштували саботаж 14-денної обсервації в готелі, який виділила держава. Також евакуйовані українці з В’єтнаму намагалися уникнути обсервації та тікали з аеропорту в Борисполі.

Тому Кабмін зробив обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються додому з-за кордону. Про всіх, хто не дотримується такого режиму, просять повідомляти в поліцію.

Нагадаємо, із 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.