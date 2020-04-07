Львів'ян запрошують на великодні майстер-класи у режимі онлайн

Центр Довженка закликає львів’ян задля безпеки святкувати Великдень онлайн, залишаючись вдома. І запрошує на серію майстер-класів та лекцій у режимі онлайн від мисткині та власниці мистецької студії «Коло» Зоряни Лильо-Откович. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Перше заняття мисткині відбудеться 9 квітня о 18:00 год.

«Хочемо в онлайні нагадати про традиції писанкарства та допомогти створити унікальну карантинну писанку. Її особливість полягатиме у тому, що виготовимо її з матеріалів, які вважаємо непотрібними чи планували викинути. Наприклад, з картонної коробки чи шматка фанери. Таким чином, у вашому помешканні з’явиться писанка не лише як традиційний оберіг, а й як новий елемент декору. Окрім того, це чудовий спосіб проведення часу усією сім’єю», – зазначила мисткиня Зоряни Лильо-Откович.

«Серед завдань проєкту варто виділити, у першу чергу, збереження традицій та підтримання сімейної атмосфери Великодня. Наголос хочемо зробити також на екологічній складовій проєкту – повторному використанні речей. Плануємо залучити діток з обмеженими можливостями (Центр «Джерело») та малозабезпечених сімей до спільної праці. Окрім того, створені писанки будуть розміщенні як пасхальний декор Центру Довженка, що стане виставковою площею юних митців», – наголосила директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Онлайн майстер-клас відбуватиметься на платформі «Zoom». Деталі налаштування трансляції та про саму подію можна переглянути за посиланням https://www.facebook.com/events/211928613367361/

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав закликав президента України Володимира Зеленського посприяти, аби великодні богослужіння транслювало «Суспільне мовлення» та інші українські телеканали.

Зазначимо, що УГКЦ вже надала рекомендації щодо святкування Великодня під час коронавірусного карантину. Серед них – богослужіння у храмах відбуватимуться виключно за участю священнослужителів, віряни зможуть дивитись удома онлайн-трансляцію. Детальніше читайте за цим посиланням.

Натомість ПЦУ все ще думає, чи допускати українців до церкви на Великдень.

Нагадаємо, пік захворюваності на COVID-19 в Україні прогнозують на 14-15 квітня. У зв’язку зі стримким поширенням коронавірусу у Зеленського готують проєкт «Великдень удома» і поліцейські патрулі біля храмів.

Також нещодавно стало відомо, що на Великдень в Україні хочуть посилити карантин. Прикордонники вже заявили, що на Пасху додому повернуться з-за кордону близько 200 000 громадян.

Львівський портал публікував перелік храмів Львова, які ведуть онлайн-трансляції своїх богослужінь. Детальніше – ТУТ.