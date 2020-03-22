Львівські храми транслюють богослужіння онлайн

У зв’язку з впровадженням карантину, МОЗ рекомендувало церквам і релігійним організаціям транслювати Богослужіння в онлайн-режимі. Відтак трансляції з різних храмів Львова можна подивитись за наведеними нижче посиланнями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Де подивитися Богослужіння онлайн? Список храмів:
УГКЦ
Патріарший Собор Воскресіння Христового у Києві
1) Архикатедральний Собор Святого Юра у Львові: https://bit.ly/3aUIAO7 або http://sobor-svyura.lviv.ua/, для iOS та Android: https://bit.ly/2QhDwLR2)
2)Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Львові
3) Храми отців-редемптористів у Львові, Новояворівську та Тернополі
4) Храм Вознесіння Господнього УГКЦ, Левандівка
5) Храм Пресвятої Євхаристії у МДЦ Зарваниця
6) Парафія храму Різдва Івана Хрестителя, Винники
7) Церква Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці
8) Церква Воскресіння, Львів
9) Гарнізонний храм св. апостолів Петра і Павла
10) Семінарія отців Василіян, Брюховичі
12) Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Сихів
13) Парафія Зіслання Святого Духа (Львів-Сихів)
14) Церква Введення у храм Пресвятої Богородиці (вул. Чукаріна)
15) Храм Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська)
ПЦУ
Свято-Михайлівський Золотоверхий Собор, Київ
1)Храм Івана Золотоустого ПЦУ (вул. Лисенка) Можна дивитися на сторінці протоієрея Назарія Лозинського (початок о 10:00)
2) Храм св. Миколая Чудотворця ПЦУ (вул. Б. Хмельницького), або на фб-сторінці храму
3) Храм Воскресіння Христового Золочівське благочиння Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ
4) Свята Літургія з храму св. Софії Львівської єпархії ПЦУ
РКЦ
1) Римсько-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ
3) Римо-католицька парафія св. Антонія
4) Римо-католицька парафія Матері Божої Неустанної Помочі
5) Санктуарій Матері Божої Винниківської
6) Римсько-католицька парафія Архистратига Михаїла (Сихів, вул. Освицька).
Раніше Львівський портал повідомляв, що глава УГКЦ Святослав Шевчук закликав людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже богуслужіння можна послухати онлайн.
Ольга Денисяка