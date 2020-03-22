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Львівські храми транслюють богослужіння онлайн

Ольга Денисяка

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У зв’язку з впровадженням карантину, МОЗ рекомендувало церквам і релігійним організаціям транслювати Богослужіння в онлайн-режимі. Відтак трансляції з різних храмів Львова можна подивитись за наведеними нижче посиланнями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Де подивитися Богослужіння онлайн? Список храмів:

УГКЦ

Патріарший Собор Воскресіння Христового у Києві

1) Архикатедральний Собор Святого Юра у Львові: https://bit.ly/3aUIAO7 або http://sobor-svyura.lviv.ua/, для iOS та Android: https://bit.ly/2QhDwLR2)

2)Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Львові

3) Храми отців-редемптористів у Львові, Новояворівську та Тернополі

4) Храм Вознесіння Господнього УГКЦ, Левандівка

5) Храм Пресвятої Євхаристії у МДЦ Зарваниця

6) Парафія храму Різдва Івана Хрестителя, Винники

7) Церква Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці

8) Церква Воскресіння, Львів

9) Гарнізонний храм св. апостолів Петра і Павла

10) Семінарія отців Василіян, Брюховичі

11) Храм архистратига Михаїла

12) Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Сихів

13) Парафія Зіслання Святого Духа (Львів-Сихів)

14) Церква Введення у храм Пресвятої Богородиці (вул. Чукаріна)

15) Храм Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська)

ПЦУ

Свято-Михайлівський Золотоверхий Собор, Київ

1)Храм Івана Золотоустого ПЦУ (вул. Лисенка) Можна дивитися на сторінці протоієрея Назарія Лозинського (початок о 10:00)

2) Храм св. Миколая Чудотворця ПЦУ (вул. Б. Хмельницького), або на фб-сторінці храму

3) Храм Воскресіння Христового Золочівське благочиння Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ

4) Свята Літургія з храму св. Софії Львівської єпархії ПЦУ

РКЦ

1) Римсько-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ

2) Львівська катедра

3) Римо-католицька парафія св. Антонія

4) Римо-католицька парафія Матері Божої Неустанної Помочі

5) Санктуарій Матері Божої Винниківської

6) Римсько-католицька парафія Архистратига Михаїла (Сихів, вул. Освицька).

Раніше Львівський портал повідомляв, що глава УГКЦ Святослав Шевчук закликав людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже богуслужіння можна послухати онлайн.

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