У Зеленського готують проєкт «Великдень вдома» і патрулі біля церкви

Аби не допустити великого скупчення людей під час Великодня, держава готує спеціальний проект. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з главами ОДА та мерами обласних центрів, передає Громадське.

Глава держави зокрема поспілкувався з очільниками усіх церков й обговорив безпеку проведення богослужінь під час пандемії коронавірусу.

«Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим», – сказав Зеленський.

Найскладнішим питанням, на думку президента, є проведення Великодніх свят.

«Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проєкт «Великдень вдома», який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах», – сказав Зеленський, не уточнивши деталей проекту.

Крім цього, на нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков, які в разі великого скупчення вірян проводитимуть з ними бесіди щодо небезпеки цього.

Цьогоріч Великдень у православних та греко-католиків припадає на 19 квітня, у католиків — на 12 квітня.

Як раніше повідомляв Львівський портал, Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Планувалося, що він триватиме до 3 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Зазначимо також, що 24 березня ввели у Львівській області ввели надзвичайну ситуацію.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.