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В Україні на Великдень можуть посилити карантин

Вероніка Рой

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На Великодні свята можуть посилити карантинні заходи. Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

 

Зокрема, з 6 по 24 квітня планують обмежити кількость людей при перебуванні на вулиці та запровадити режим «усі в масках». Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус в Україні.

Також дя запобігання цьому влада провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь. Поки що лише три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але перемовини з ними тривають.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

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