ПЦУ ще думає, чи допускати українців до церкви на Великдень

У Православній церкві України наразі ще не вирішили, чи будуть пропускати прихожан на Великдень до церкви, чи буде лише трансляція онлайн. Про це в ефірі одного з каналів повідомив предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній, пише Україна молода.

Відповідаючи на питання, чи будуть обмеження для прихожан на Великдень через коронавірусний карантин, Епіфаній сказав:

«Поки що ми це питання не обговорювали. Наразі ми приходимо до середини посту і залишається ще до зустрічі свята Воскресіння Христового майже місяць, тому ми будемо приймати відповідні рішення, наближаючись до дати 19 квітня».

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

У храмах Львова та області богослужіння не скасували. Втім глава УГКЦ закликав вірян утриматися від походів до церкви, дивитись літургії в онлайн-режимі, а прийшовши таки до храму, не цілувати ікони.

Поступово церкви по всій Україні перейшли на онлайн-трансляції богослужінь. Із детальним переліком храмів Львова різних конфесій, які проводять трансляції богослужінь, можна ознайомитися за цим посиланням.

Як писав Льіввський портал, за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.