Глава УГКЦ закликав транслювати великодні богослужіння по телебаченню

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав закликав Володимира Зеленського посприяти, аби великодні богослужіння транслювало «Суспільне мовлення» та інші українські телеканали. У такому випадку на Пасху більше вірян залишаться вдома. Про це Блаженніший заявив у понеділок, 6 квітня, під час зустрічі з президентом України, повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Зустріч відбулася з ініціативи президента. Під час неї гарант та очільник УГКЦ обговорили ситуацію із поширенням коронавірусу та співпрацю держави із Церквою, особливу увагу вони приділили святкуванню Великодня, який цьогоріч припадає на 19 квітня.

«Президент відзначив активну роль УГКЦ у протидії поширення цієї смертельно небезпечної хвороби. Однак було підкреслено, що пасхальний період може бути часом найбільшого поширення цього вірусу в нашому суспільстві, а тому відповідальність Церков України та їхнє партнерство з органами державної влади щодо протидії цій небезпеці є зараз особливо великими», – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський наголосив, що Церквам варто максимально переконати вірян залишатися вдома і забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня, не виходячи зі своїх домівок. Скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу їхньому здоров’ю та життю.

Своєю чергою Блаженніший Святослав зауважив, що УГКЦ закликала своїх вірних залишатися на Великдень та Вербну неділю удома, дивитися трансляції святкових богослужінь онлайн. Ті парафіяни, які все-таки вирішать прийти до церкви, всередину потрапити не зможуть. Їм доведеться молитися на дворі біля храму і при цьому дотримуватись дистанції.

Окремо Глава УГКЦ звернувся до президента із проханням посприяти у трансляціях великодніх богослужінь по всій Україні по телебаченню, зокрема через «Суспільне» та інші центральні й регіональні телеканали.

«Ефір Суспільного мовлення, особливо в нинішніх обставинах, є важливим інструментом для забезпечення участі віруючих в пасхальних богослужіння у своїх домівках у всіх куточках України. «Живе телебачення» як ресурс УГКЦ у свою чергу відкрите до співпраці як із «Суспільним мовленням», так і з усіма іншими телеканалами у цій справі. Що більше доступними ми зможемо зробити теле- і радіотрансляції великодніх відправ і забезпечити їхнє максимальне поширення, то краще нам вдасться переконати вірян залишитися для молитви вдома», – вказано у повідомленні.

Зазначимо, що УГКЦ вже надала рекомендації щодо святкування Великодня під час коронавірусного карантину. Серед них – богослужіння у храмах відбуватимуться виключно за участю священнослужителів, віряни зможуть дивитись удома онлайн-трансляцію. Детальніше читайте за цим посиланням.

Натомість ПЦУ все ще думає, чи допускати українців до церкви на Великдень.

Нагадаємо, пік захворюваності на COVID-19 в Україні прогнозують на 14-15 квітня. У зв’язку зі стримким поширенням коронавірусу у Зеленського готують проєкт «Великдень удома» і поліцейські патрулі біля храмів.

Також нещодавно стало відомо, що на Великдень в Україні хочуть посилити карантин. Прикордонники вже заявили, що на Пасху додому повернуться з-за кордону близько 200 000 громадян.

Львівський портал публікував перелік храмів Львова, які ведуть онлайн-трансляції своїх богослужінь. Детальніше – ТУТ.