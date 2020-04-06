У лікарнях Львова хворим із ГРВІ та пневмонією робитимуть ПЛР-тести

Усім пацієнтам, які перебувають у лікарнях Львова із ознаками ГРВІ або ж мають пневмонію, роботимуть тест на виявлення коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Відповідне рішення сьогодні, 6 квітня, прийняла міська коміся ТЕБ і НС, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням комісія ТЕБ і НС зобов’язала міське управління охорони здоров’я робити ПЛР-тести визначеним категоріям пацієнтів, які поступають у лікарні Львова.

«ПЛР-тестування проводитимуть усім пацієнтам, які поступають до наших лікарень з діагнозом ГРЗ або пневмонія. Також у хворих із такими діагнозами, але які перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто вдома, обов’язково будуть відбирати матеріал і скеровувати його до лабораторного центру на ПЛР-аналіз», – пояснила керівниця міського штабу боротьби з коронавірусом Галина Слічна.

За її словами, лікарні Львова будуть подавати мерії інформацію про кількість пацієнтів, які поступають із ГРЗ та пневмонією. А обласний лабораторний центр своєю чергою щодня повідомлятиме про результати проведених ПЛР-тестів.

Нагадаємо, тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обласний лабораторний центр почав робити 26 березня. Саме такі тести дозволяють достовірно встановити наявність чи відсутність у людини коронавірусу ще до прояву симптомів. Натомість експрес-тести дозволяють виявити в організмі лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів.

За добу обласний лабораторний центр може зробити близько 100 ПЛР-тестів. Аби отримати остаточні результати, потрібно трохи менше доби.

Як розповідав голова Львівської ОДА Максим Козицький, наразі Львівщина має 1800 тест-систем для проведення ПЛР, ще 1200 мають надійти орієнтовно 5-6 квітня.

Раніше ПЛР-тести робили у центральній лабораторії в Києві, однак згодом матеріали хворих із підозрою на коронавірус почав досліджувати у Львові методом ПЛР обласний лабораторний центр МОЗ України. Тепер до проведення ПЛР-тестів хочуть залучити ще дві лабораторії.

Нещодавно стало відомо, що ПЛР-тести почне робити лабораторія Львівського медуніверситету.

Навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого. Адже специфічного лікування пацієнтів із COVID -19 досі немає, хворобу лікують залежно від симптомів.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.