На в'їздах у Львівську область мірятимуть температуру

Для того, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції на в’їздах та виїздах зі Львівщини облаштують стаціонарні пости. Таке рішення 6 квітня було прийнято засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Львівської ОДА.

Зокрема, буде організовано 14 стаціонарних постів на межах в’їзду та виїзду зі Львівщини у п’ять областей. На них здыйснюватиметься моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури.

Також рішенням комісії ТЕБ і НС мешканцям області заборонено із 6 квітня перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщатися групою більше 2-х осіб, перебувати в громадських місцях особам до 14 років без супроводу дорослих, відвідувати парки і зони відпочинку та проводити заходи, в яких бере участь більше 10-ти людей тощо.

Крім цього департамент соціального захисту населення ЛОДА повинен вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб серед громадян похилого віку, тих, хто перебуває на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід. А Центрам надання адміністративних послуг в умовах жорстких карантинних заходів протидії загрози поширенню коронавірусної інфекції забезпечуватимуть надання послуг за переліком згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України.

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла. Загалом в області у підозрою на коронавірус є 81 особа.

Станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусної інфекції. 38 людей померли від COVID-19, натомість 28 осіб вже одужали.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.