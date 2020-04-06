В Україні вже 1319 людей захворіли на коронавірус

Станом на ранок 6 квітня в Україні підтвердженно 1319 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Усього в Україні зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19. Натомість 28 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 75 випадків;

Волинська обл. — 24 випадки (2 летальних);

Дніпропетровська обл. — 14 випадків;

Донецька обл. — 9 випадків (1 летальний);

Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;

Закарпатська обл. — 35 випадків;

Запорізька обл. — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 116 (7 летальних) випадків;

м. Київ — 234 випадки (4 летальних);

Київська обл. — 91 випадок (5 летальних);

Кіровоградська обл. — 41 випадок (1 летальний);

Львівська обл. — 27 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 27 випадків;

Полтавська обл. — 11 випадків;

Рівненська обл. — 39 випадків (5 летальних);

Сумська обл. — 51 випадків (2 летальний);

Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. — 10 випадків;

Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);

Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 7 випадків.

Зазначимо, що станом на вечір 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1308 випадків коронавірусу,з яких 37 – летальні.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.