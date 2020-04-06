За день на Львівщині з підозрою на корнавірус звернулися ще 9 людей

На Львівщині за день з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще дев’ять осіб. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з псиланням лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталії Тімко.

Нові пацієнти – з міста Львів, Мостиського і Пустомитівського районів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 72 особи.На самоізоляції знаходяться 224 особи. За увесь час виписано – 102 пацієнти. Стан більшості хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 7-ми пацієнтів стан важкий. 2 осіб підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 81 особа.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 398 людей. У 317 пацієнтів в області не підтвердили діагноз коронавірус.

На Львівщині лабораторно підтвердили ще 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусної інфекції. 38 людей померли від COVID-19, натомість 28 осіб вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.