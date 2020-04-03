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Львівській станції швидкої допомоги передали захисні щитки-маски

Андрій Котенський

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Львівська станція швидкої медичної допомоги на вулиці Пилипа Орлика отримала щитки маски для захисту медиків від коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив громадсько-політичний діяч Ігор Васюник.

 

За словами Ігоря Васюника, медики «швидких» першими контактують із хворими і вони мають бути захищенні не гірше лікарів інфекційної. Головним же захистом є маски-респіратори найвищого ступення захисту, костюми, рукавички, а такі щитки-маски є додатковим багатофункціональним захистом.

Він також висловив подяку усім, хто долучився до створення цих масок у Львові, зокрема, компанії 3D Tech ADDtive, Пластикс-Україна та Клуб «ТК-Фурнітура Львів», а також Катехитичній школі св. Йосафата та Парафії церкви святого Андрія, храму отців Василіян (УГКЦ).

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові почали виготовляти захисні щити для медиків. Усі, хто бажає долучитися до виготовлення захисних щитів, можуть писати СЮДИ.

Нагадаємо також, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень.

Так, лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Також з ініціативи Ігоря Васюника у Львові працює безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868.

Готель на вул. Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати на ночівлю львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що розташовний під Львовом.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

У Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.

Окрім того на Львівщині запустили сайт допомоги в боротьбі із STOP COVID-19.

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